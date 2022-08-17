Фінансова допомога українцям під час війни: повний перелік

Під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік всіх грошових виплат.

Допомога внутрішньо переміщеним особам на проживання

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують фінансову допомогу на проживання щомісяця від дати звернення до першого місяця після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Гроші виплачуються на кожну внутрішньо переміщену особу, дані про яку включені до Єдиної бази даних про ВПО. Розміри фінансової допомоги такі:

діти та особи з інвалідністю - 3000 гривень на місяць;

доросла особа - 2000 гривень на місяць.

Допомогу виплачують з державного бюджету відповідно до постанови Уряду №332.

Гроші виплачують за місяць в повному розмірі, незалежно від того, коли саме громадянин України звернувся для їх отримання. Щоб отримати допомогу потрібно звернутися до органу соціального захисту, уповноваженої особи органу місцевого самоврядування чи ЦНАП. Заяву також можна подати через портал "Дія".

Гроші від ЮНІСЕФ для сімей з дітьми

Фінансова допомога розрахована на сімей з дітьми (її можуть отримати в тому числі вихователі чи батьки, які усиновили дітей). Умови такі:

в сім'ї повинно бути троє або більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла ще 2-річного віку;

в сім'є є дві чи більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина має інвалідність.

Гроші виплачують коштом міжнародних донорів. Розмір виплат становить 2200 гривень на місяць на кожного члена сім'ї (але не більше п'яти осіб).

Компенсація власникам житла, які розміщують в ньому ВПО

Компенсацію можуть отримати власники жилих приміщень приватного житлового фонду за розміщення в квартирах чи будинках внутрішньо переміщених осіб на час дії воєнного стану. Єдиною умовою для отримання коштів є те, що ВПО, які живуть в жилому приміщенні, не отримують щомісячної адресної допомоги від Уряду.

Гроші виплачуються з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.

Розмір компенсації - 443 гривені за кожну внутрішньо переміщену особу. Щоб отримати гроші власник житла повинен звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою.

Виплати від Світової продовольчої програми ООН для ВПО

Ця допомога лише починає активно діяти в Україні, а тому її можна отримати поки що лише в двох областях - Рівненській та Вінницькій.

Розмір допомоги складає 2200 гривень на одну особу, а максимально можна отримати - 6600 гривень.

Дізнатися більше про цей вид допомоги можна, звернувшись до органу соціального захисту населення територіальної громади.

Кошти від Агентства ООН у справах біженців для внутрішньо переміщених осіб

Цю допомогу можуть отримати як зареєстровані, так і незареєстровані ВПО. Також вона виплачується всім постраждалим внаслідок воєнних дій, які проживають на підконтрольних українському уряду територіях. Розмір допомоги - 2200 гривень на особу.

Допомога виплачується лише в низці областей:

Дніпропетровська;

Вінницька;

Закарпатська;

Тернопільська;

Львівська;

Хмельницька.

Кошти надходять від міжнародних донорів.

Отримати більше інформації про цей вид фінансової допомоги можна на гарячій лінії за номером телефону: 0−800−307−711.

Фінансові виплати громадянам України через платформу єДопомога

Цю платформу започаткували для забезпечення нагальних потреб громадян України, які постраждали через російську агресію або були змушені покинути місце проживання через бойові дії. Її створило Міністерство соціальної політики разом з Міністерством цифрової трансформації та Програми розвитку ООН в Україні.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати відповідну заявку на сайті.

Соціальна допомога по забезпеченню населення продовольчими товарами

Хоча це і не фінансова допомога, але ця програма працює через обласні військові адміністрації, щоб населення могло отримати продовольчі та санітарно-гігієнічні товари в тих територіальних громадах, які визначені розпорядженням №204-р.

Щоб надати допомогу обласні військові адміністрації затверджують особливий порядок безоплатного видавання населенню товарів, забезпечуючи це видавання власними ресурсами.

Закупівля здійснюється державним коштом.

Програму реалізують згідно з урядовою постановою №328.