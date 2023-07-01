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Прем'єр Іспанії звернувся до Ради та анонсував новий пакет військової допомоги Україні

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Прем'єр Іспанії звернувся до Ради та анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Іспанії прибув до Києва з візитом

Прем’єр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з офіційним візитом.

Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 55 млн євро. 

Про це сьогодні, 1 липня, заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес перебуваючи в Україні, пише El Mundo.

Санчес зазначив, що Мадрид і надалі продовжить допомагати Україні.

"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців", - сказав він.

Зазначається, що  51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні, тоді як решта піде на відновлення шкіл.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно . Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", - сказав прем'єр.

Додамо, що прем’єр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з офіційним візитом.

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Дата публікації
Перегляди
405
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