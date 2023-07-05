Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: деталі від ОВА

Російські війська запустили по Дніпропетровщині два дрони-камікадзе вночі і вранці 5 липня.

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Мережі.

Так, після опівночі на Дніпропетровщині українські захисники з повітряного командування "Схід" збили ворожий безпілотник Shahed-136.

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Інших атак на регіон вночі не було: в усіх містах та районах було тихо.

"А вже на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", – йдеться в повідомленні Лисака.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 4 липня російські загарбники завдали 47 авіаційних ударів та влаштували 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Постраждали цивільні, були пошкоджені житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, приватні авто.

Зокрема, окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по Первомайському Харківської області, спеціально цілилячись у житлові квартали. Наразі відомо про 35 постраждалих, серед яких 10-місячне немовля.

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