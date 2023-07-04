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В ВСУ прокомментировали мощные взрывы в оккупированной Макеевке

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В ВСУ прокомментировали мощные взрывы в оккупированной Макеевке

Мощный взрыв в Макеевке

Военные заявили об уничтожении склада с боеприпасами окупантов.

Украинские военные прокомментировали взрывы, произошедшие в оккупированной Макеевке.

Об этом говорится в сообщении Страткома Вооруженных сил Украины.

Военные сообщили, что в результате эффективных действий ВСУ в оккупированной Макеевке был уничтожен склад с боеприпасами российских захватчиков.

"В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной состав российских террористов во временно оккупированной Макеевке", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером, 4 июля в оккупированной Макеевке произошла серия взрывов, после чего над городом начали подниматься клубы дыма.

Кроме того, мы ранее информировали, что мощный взрыв прогремел вблизи российского города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

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Дата публикации
Просмотры
1790
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