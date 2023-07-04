В ВСУ прокомментировали мощные взрывы в оккупированной Макеевке

Военные заявили об уничтожении склада с боеприпасами окупантов.
Украинские военные прокомментировали взрывы, произошедшие в оккупированной Макеевке.
Об этом говорится в сообщении Страткома Вооруженных сил Украины.
Военные сообщили, что в результате эффективных действий ВСУ в оккупированной Макеевке был уничтожен склад с боеприпасами российских захватчиков.
"В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной состав российских террористов во временно оккупированной Макеевке", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером, 4 июля в оккупированной Макеевке произошла серия взрывов, после чего над городом начали подниматься клубы дыма.
Кроме того, мы ранее информировали, что мощный взрыв прогремел вблизи российского города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
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