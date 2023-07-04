В оккупированной Макеевке раздалась серия мощных взрывов (видео)

Взрывы произошли не только в Макеевке, но и в оккупированном Донецке.
Вечером, 4 июля в оккупированной Макеевке произошла серия взрывов, после чего над городом начали подниматься клубы дыма.
Об этом сообщают местные жители и социальные сети.
В сообщениях люди пишут, что взрывы произошли не только в Макеевке, но и в оккупированном Донецке.
Также местные Telegram-каналы публикуют видео последствий попадания в городе.
Напомним, ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел вблизи российского города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Также мы информировали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели 11 взрывов.
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