Тревоги в регионе нет.

В субботу, 1 июля, в Николаеве раздался взрыв. Воздушная тревога в области и городе не объявлена.

Об этом сообщает "Суспільне" и мониторинговые каналы.

"В Николаеве раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Официальной информации ни от ОВА, ни от мэрии на 10:50 нет.

К слову, воздушную тревогу в Николаевской области объявляли 1 июля: с 09:09 до 09:48. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в области. Впоследствии ее упразднили.

Как сообщалось, на юге Украины российская оккупационная армия вернулась в практику атак управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками типа "Ланцет".

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