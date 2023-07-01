Тривоги у регіоні немає.

У суботу, 1 липня, у Миколаєві пролунав вибух. Повітряної тривоги в області та місті не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне" та моніторингові канали.

"У Миколаєві пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації ні від ОВА, ні від мерії станом на 10:50 немає.

До слова, повітряну тривогу в Миколаївській області оголошували 1 липня: від 09:09 до 09:48. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в області. Згодом її скасували.

Як повідомлялося, на півдні України російська окупаційна армія повернулася до практики атак керованими авіабомбами та ударними безпілотниками типу "Ланцет".

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