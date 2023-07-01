Зеленський розповів про втрати України у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний момент неможливо назвати точну кількість жертв російської війни. Втім, Росія зазнає набагато більших втрат серед військових, ніж наша Україна.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Elmundo.

На запитання видання про те, яке реальне число загиблих від російського вторгнення президент відповів: "Я не можу говорити про конкретні цифри. Можу сказати, що у Росії набагато більше втрат".

За словами Зеленського, неможливо також назвати точну кількість втрат серед мирного населення.

"Ми не знаємо, чи вірна інформація, яку вони (Росія - Ред.) дають. До кінця війни ми не дізнаємося, що сталося. Скільки людей поховано в Маріуполі? Вибачте за такі слова, але це факт. Ми не знаємо. Ні в селах Донбасу. У всіх місцях, де є Росія, ми сліпі. Але ми вже бачили, що вони зробили, наприклад, коли ми звільняли Київ. Буча, Ірпінь, Бородянка... Досі ми знаходимо могили", - сказав президент.

Разом з тим Зеленський наголошує, що питання не тільки в тому, "скільки у нас смертей, але і в тому, скільки життів нам вдалося захистити". "Мене цікавить саме ця цифра", - резюмував.

Нагадаємо, станом на ранок 1 липня 2023 року ЗСУ знищили 228 870 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 530 військових. Дані уточнюються.