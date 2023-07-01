СБУ повідомила про підозру відомому російському пропагандисту Мардану

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Мардану, який закликав до репресій над українцями.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова, більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан, який закликав до геноциду українського народу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Він є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольская правда", а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі кремля – телеканалі "Соловьёв live".

Від самого початку повномасштабного вторгнення РФ до України Мардан публічно підтримав агресивну війну росіян і виправдовував воєнні злочини окупантів. Пропагандист постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

Так, в одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив росіянам. Факти злочинної діяльності Мардана підтвердили ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми", - зазначили у СБУ,

Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала підпільну типографію, яка виготовляла фальшиві паспорти для “легалізації” росіян в Україні та ЄС.

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