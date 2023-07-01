Зеленский рассказал о потерях Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас невозможно назвать точное количество жертв российской войны. Впрочем, Россия несет намного большие потери среди военных, чем наша Украина.

Об этом глава государства рассказал в интервью Elmundo.

На вопрос издания о том, каково реальное число погибших от российского вторжения президент ответил: "Я не могу говорить о конкретных цифрах. Могу сказать, что у России гораздо больше потерь".

По словам Зеленского, невозможно также назвать точное количество потерь среди мирного населения.

"Мы не знаем, верна ли информация, которую они (Россия — Ред.) дают. До конца войны мы не узнаем, что произошло. Сколько людей похоронено в Мариуполе? Извините за такие слова, но это факт. Мы не знаем. Ни в чем. селах Донбасса. Во всех местах, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы увольняли Киев. Буча, Ирпень, Бородянка... До сих пор мы находим могилы", — сказал президент.

Вместе с тем Зеленский отмечает, что вопрос не только в том, "сколько у нас смертей, но и в том, сколько жизней нам удалось защитить". "Меня интересует именно эта цифра", – резюмировал.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 228 870 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 530 военных. Данные уточняются.