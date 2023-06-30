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Более 10 взрывов в Бердянске: в районе аэропорта горит и детонирует

Более 10 взрывов в Бердянске: в районе аэропорта горит и детонирует

В Бердянске слышны взрывы / Фото: Запорожская ОВА

О последствиях пока не сообщается.

Сегодня, 30 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели 11 взрывов.

Сейчас, как отмечают в Бердянской городской военной администрации, в районе аэропорта горит и детонирует.

"В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальную информацию от Генштаба", – отмечают в ГВА.

Ранее сообщалось, что в городе раздавались взрывы. Однако подробностей не было.

Напомним, 11 июня, в Бердянске также были слышны взрывы. Произошло это в районе порта.

Также в начале июня в порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы. После этого россияне наспех начали выводить отсюда корабли.

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