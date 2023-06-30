Более 10 взрывов в Бердянске: в районе аэропорта горит и детонирует

О последствиях пока не сообщается.
Сегодня, 30 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели 11 взрывов.
Сейчас, как отмечают в Бердянской городской военной администрации, в районе аэропорта горит и детонирует.
"В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальную информацию от Генштаба", – отмечают в ГВА.
Ранее сообщалось, что в городе раздавались взрывы. Однако подробностей не было.
Напомним, 11 июня, в Бердянске также были слышны взрывы. Произошло это в районе порта.
Также в начале июня в порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы. После этого россияне наспех начали выводить отсюда корабли.
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