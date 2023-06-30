Понад 10 вибухів у Бердянську: в районі аеропорту горить і детонує

Про наслідки наразі не повідомляється.

Сьогодні, 30 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали 11 вибухів.

Наразі, як зазначають у Бердянській міській військовій адміністрації, в районі аеропорту горить і детонує.

"У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", – зазначають у МВА.

Раніше повідомлялося, що у місті лунали вибухи. Однак подробиць не було.

Нагадаємо, 11 червня, у Бердянську також було чути вибухи. Сталось це у районі порту.

Також на початку червня у порту окупованого Бердянську пролунали вибухи. Після цього росіяни поспіхом почали виводити звідси кораблі.

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