Понад 10 вибухів у Бердянську: в районі аеропорту горить і детонує

Про наслідки наразі не повідомляється.
Сьогодні, 30 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали 11 вибухів.
Наразі, як зазначають у Бердянській міській військовій адміністрації, в районі аеропорту горить і детонує.
"У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", – зазначають у МВА.
Раніше повідомлялося, що у місті лунали вибухи. Однак подробиць не було.
Нагадаємо, 11 червня, у Бердянську також було чути вибухи. Сталось це у районі порту.
Також на початку червня у порту окупованого Бердянську пролунали вибухи. Після цього росіяни поспіхом почали виводити звідси кораблі.
Читайте також: