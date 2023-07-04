Маляр назвала количество женщин-военнослужащих в ВСУ

5 тысяч украинских женщин находятся сейчас на "переднем краю", где выполняют задания наравне с мужчинами.
В рядах Вооруженных сил сейчас служит 42 тыс. женщин-военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами это около 60 тыс.
Об этом на Всеукраинском форуме лидерства женщин во время войны сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, пять тысяч украинских женщин находятся сейчас на "переднем краю", где выполняют задачи наравне с мужчинами.
"При этом никакого равенства там не может быть. Война с мужским лицом. Для женщин это гораздо сложнее. Это очень тяжелая мужская работа с чрезмерными нагрузками. И каждая из них ежедневно пересиливает все возможности, которые заложены природой для женщины. Наши женщины невероятно сильны", – сказала Маляр.
Также заместитель министра уточнила, что в ВСУ отменили все ограничения по военным специальностям, которые могли получить женщины.
Напомним, в ноябре прошлого года министр обороны Алексей Резников сообщал, что с начала полномасштабного вторжения на войне погибла 101 женщина-военнослужащая.
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