Маляр назвала количество женщин-военнослужащих в ВСУ

5 тысяч украинских женщин находятся сейчас на "переднем краю", где выполняют задания наравне с мужчинами.

В рядах Вооруженных сил сейчас служит 42 тыс. женщин-военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами это около 60 тыс.

Об этом на Всеукраинском форуме лидерства женщин во время войны сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, пять тысяч украинских женщин находятся сейчас на "переднем краю", где выполняют задачи наравне с мужчинами.

"При этом никакого равенства там не может быть. Война с мужским лицом. Для женщин это гораздо сложнее. Это очень тяжелая мужская работа с чрезмерными нагрузками. И каждая из них ежедневно пересиливает все возможности, которые заложены природой для женщины. Наши женщины невероятно сильны", – сказала Маляр.

Всеукраинский форум лидерства женщин / Фото: Анна Маляр / Facebook

Также заместитель министра уточнила, что в ВСУ отменили все ограничения по военным специальностям, которые могли получить женщины.

Всеукраинский форум лидерства женщин

Напомним, в ноябре прошлого года министр обороны Алексей Резников сообщал, что с начала полномасштабного вторжения на войне погибла 101 женщина-военнослужащая.

Ранее юрист объяснил, какое количество человек могут призвать из одной семьи. Также в Минобороны разъяснили, когда будет происходить обязательная мобилизация женщин-медиков.