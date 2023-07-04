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Жінки на фронті: Маляр назвала кількість військовослужбовиць у ЗСУ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Жінки на фронті: Маляр назвала кількість військовослужбовиць у ЗСУ

Українські жінки виконують надважкі завдання нарівні з чоловіками. / Фото: mil.gov.ua

5 тисяч українських жінок перебувають зараз на "передньому краї", де виконують завдання нарівні з чоловіками.

У лавах Збройних сил зараз служить 42 тис. жінок-військовослужбовиць. Разом із цивільними працівницями це близько 60 тис.

Про це на Всеукраїнському форумі лідерства жінок під час війни сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, п'ять тисяч українських жінок перебувають зараз на "передньому краї", де виконують завдання нарівні з чоловіками.

"При цьому ніякої рівності там не може бути. Війна з чоловічим обличчям. Для жінок це набагато складніше. Це дуже важка чоловіча робота з надмірними навантаженнями. І кожна з них пересилює щодня всі можливості які закладено природою для жінки. Наші жінки неймовірно сильні", – сказала Маляр.

Всеукраїнський форум лідерства жінок / © Ганна Маляр / Facebook
Всеукраїнський форум лідерства жінок / Фото: Ганна Маляр / Facebook

Також заступниця міністра уточнила, що у ЗСУ скасували всі обмеження щодо військових спеціальностей, які могли отримати жінки.

Всеукраїнський форум лідерства жінок / ©
Всеукраїнський форум лідерства жінок

Нагадаємо, у листопаді минулого року міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення на війні загинула 101 жінка-військовослужбовиця.

Раніше юрист пояснив, яку кількість осіб можуть призвати з однієї родини. Також у Міноборони роз'яснили, коли відбуватиметься обов'язкова мобілізація жінок-медиків.

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Дата публікації
Перегляди
1185
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