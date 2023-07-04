Жінки на фронті: Маляр назвала кількість військовослужбовиць у ЗСУ

5 тисяч українських жінок перебувають зараз на "передньому краї", де виконують завдання нарівні з чоловіками.

У лавах Збройних сил зараз служить 42 тис. жінок-військовослужбовиць. Разом із цивільними працівницями це близько 60 тис.

Про це на Всеукраїнському форумі лідерства жінок під час війни сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, п'ять тисяч українських жінок перебувають зараз на "передньому краї", де виконують завдання нарівні з чоловіками.

"При цьому ніякої рівності там не може бути. Війна з чоловічим обличчям. Для жінок це набагато складніше. Це дуже важка чоловіча робота з надмірними навантаженнями. І кожна з них пересилює щодня всі можливості які закладено природою для жінки. Наші жінки неймовірно сильні", – сказала Маляр.

Всеукраїнський форум лідерства жінок / Фото: Ганна Маляр / Facebook

Також заступниця міністра уточнила, що у ЗСУ скасували всі обмеження щодо військових спеціальностей, які могли отримати жінки.

Всеукраїнський форум лідерства жінок

Нагадаємо, у листопаді минулого року міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення на війні загинула 101 жінка-військовослужбовиця.

Раніше юрист пояснив, яку кількість осіб можуть призвати з однієї родини. Також у Міноборони роз'яснили, коли відбуватиметься обов'язкова мобілізація жінок-медиків.