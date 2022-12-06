Жінки в ЗСУ: найвідоміші героїні війни

Україна вирвалася з лап гендерних стереотипів досить давно. І нікого вже не здивуєш великою кількістю жінок-військовослужбовиць. До дня Збройних сил України ТСН.ua підготував для вас історії трьох українських захисниць.

Серед військових, які захищають сьогодні Україну від російських окупантів, велика частина — жінки. В ЗСУ статистика показує, що число військовослужбовиць постійно зростає. Як повідомив у листопаді 2022 року міністр оборони Олексій Резніков, наразі в Збройних силах служать 59786 жінок. Серед них 41 тисяча — військовослужбовиці та 19 тисяч — цивільні працівникі (медикині тощо). Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 тисяч жінок-військовослужбовиць.

Юлія Паєвська (позивний "Тайра")

Військовослужбовиця, спортсменка та волонтерка, була командиркою підрозділу "Янголи Тайри", парамедикинею. Наразі обіймає посаду Уповноваженої з питань реабілітації учасників бойових дій.

Юлія понад двадцять років займається айкідо. За цей час вона отримала 5-й дан (термін, який позначає ступінь, що визначає майстерність спортсмена) та очолила федерацію "Мутокукай Україна". 2014 року "Тайра" перебувала на Майдані, де надавала медичну допомогу травмованим і пораненим.

"Тайра": біографія та особисте життя

Юлія "Тайра" Паєвська / Фото: Оксана Маркарова/Facebook

Юлія Паєвська народилася в Києві 19 грудня 1968 року. Виховували дівчину бабуся та дідусь, які були ветеранами Другої світової війни. Від першого класу Юлія вчилася накладати джгути та робити перев'язки. Також від шестирічного віку займалася спортом. Напевно, саме дитяче захоплення стало причиною того, що Юлія вступила до Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВІСУ).

До 2014 року Юлія професійно займалася дизайном (зокрема, рекламою та книжковою графікою), художньою керамікою.

Чоловік "Тайри" — Вадим Пузанов. Подружжя виховує доньку Анну-Софію. Як розповідав Вадим про свою дружину: "Коли розпочалася російська інтервенція, вона вивчала тактичну медицину. Пізніше почала викладати тактичну медицину бійцям, навіть розробила курс для тих, хто виїжджав на фронт відразу після Революції Гідності. Це був початок тієї війни, яку ми з вами зараз, сподіваюся, завершуємо".

В квітні 2014 року Юлія поїхала на Донеччину, де працює парамедикинею. Пізніше вона збирає свою групу, яка отримую назву "Янголи Тайри", а від 2018 року очолює власний підрозділ ЗСУ (евакуаційне відділення 61-го мобільного військового госпіталю у Маріуполі). "Тайра" врятувала безліч життів, а під час однієї з бойових евакуацій отримала тяжке поранення. Незважаючи на нього, вона швидко повернулася виконання завдань.

"Тайра" на війні і в полоні

Вадим Пузанов також пригадав, що приблизно за 5-6 днів до повномасштабного вторгнення, коли ситуація на сході почала загострюватися, Юлія сказала, що їй потрібно їхати на фронт. Початок війни Тайра зустріла в Маріуполі, де надавала медичну допомогу цивільним і війсковим.

16 березня 2022 року Юлію Паєвську бійці самопроголошеної "ДНР" затримали на блокпосту біля селища Мангуш, коли вона допомагала евакуюватися дітям і жінкам. Російський пропагандистський телеканал НТВ показував "Тайру" в новинах та навіть зняв про неї документальний фільм, описуючи жінку як "націоналістку, яка викрадала дітей".

Паєвську вдалося звільнити з полону лише 17 червня 2022 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Катерина Поліщук (позивний "Пташка")

Про "Пташку" — парамедикиню з "Азовсталі" — українці вперше дізналися завдяки мелодійному співу дівчини. Там, у підвалах заводу, Катерина Поліщук не втрачала бойового духу та підтримувала побратимів українськими національними піснями.

"Пташка" Катерина Поліщук: біографія

"Пташка" з Азовсталі / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Народилася Катерина 31 березня 2001 року в селі Соснівка Шумської громади Кременецького району Тернопільської області. 2020 року закінчила Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької (відділ співу), після чого працювала в мотошколі "The Riders" в Києві. Одночасно 2021 року Катерина пройшла в столиці курси домедичної допомоги. Згодом вирушила на Донеччину, щоб надавати пораненим бійцям допомогу. Там вона приєдналася до медичного батальйону "Госпітальєри", де стала парамедикинею.

В перші дні повномасштабного вторгнення дівчина приїхала до Маріуполя, щоб рятувати людей у місцевому госпіталі. Коли шпиталь розбомбили, Катерина разом з іншими потрапила на завод "Азовсталь". 19 травня 2022 року "Пташка" потрапила в російський полон після того, як вийшла з військовослужбовцями з заводу.

21 вересня 2022 року Катерину звільнили з полону, а 3 грудня вона отримала орден "За мужність" III ступеня. На церемонії вручення "Пташка" подякувала президентові України за лідерство під час війни.

Чому "Пташка"

Як розповідала мама Катерини Поліщук, Світлана, шість років тому її донька взяла участь у конкурсі малюнків. Дівчина зобразила пташку, калину та український тризуб. Відтоді всі її почали називати тільки "Пташка".

Євгенія Емеральд (позивний "Жанна д'Арк")

Яскравим прикладом незламності та сміливості українських жінок стала Євгенія Емеральд з позивним "Жанна д'Арк", яка служить у полку спеціального призначення НПУ "Сафарі". Коли 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна, жінка, не вагаючись, залишила ювелірний бізнес і вирушила захищати рідну Батьківщину.

Снайперка Євгенія Емеральд: біографія та особисте життя

Снайперка Євгенія Емеральд ("Жанна д'Арк") / Фото: Instagram

Ще в дитинстві Євгенія чула багато розповідей від бабусі та дідуся, які брали участь у Другій світовій війні. Її нині покійний батько неодноразово застерігав доньку, що потрібно готуватися до війни з Росією. Чоловік навіть скуповував продукти довготривалого зберігання, а ще мав вдома запас зброї і патронів. Тому недивно, що маленькій Євгенії на свята дарували військову форму замість ляльок.

Ще студенткою дівчина закінчила військову кафедру. Її захоплювала зброя. Тому вона колекціонувала різні види та займалася відточуванням майстерності в тирі. 2014 року, коли на сході почалася війна, Емеральд дуже хотіла їхати на Донеччину, однак її не прийняли. Тоді маленькій донечці Євгенії не було ще навіть двох років.

Наразі "Жанна д'Арк" — офіцерка, молодша лейтенантка. Однак від середини вересня жінка перейшла в тиловий фронт. А все тому, що снайперка Євгенія Емеральд вагітна. 14 жовтня 2022 року вона вийшла заміж за коханого чоловіка, з яким познайомилася на війні. Обранець "Жанни д'Арк" — Євген. Перші місяці війни захисниця приховувала свій стан від нього та своїх побратимів. А нещодавно стало відомо, що Євгенія та Євген чекають на дівчинку.

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