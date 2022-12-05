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Марокко – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
1 хв
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Марокко – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Марокко та Іспанії.

У вівторок, 6 грудня, в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Марокко зіграє з Іспанією.

Поєдинок відбудеться на арені "Ед'юкейшн Сіті Стедіум" в Ер-Райяні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

  • Марокканці створили гучну сенсацію на груповому етапі, посівши першу сходинку. Африканці розписали нічию з Хорватією (0:0), перемогли Бельгію (0:2) та здолали Канаду (1:2).
  • Іспанія потужно стартувала на Мундіалі, розгромивши Коста-Рику (7:0). Після цього команда Луїса Енріке зіграла внічию з Німеччиною (1:1) та сенсаційно програла Японії (2:1), пробившись до плейоф з другого місця.

У чвертьфіналі переможець пари Марокко – Іспанія позмагається із сильнішим в дуелі Португалія – Швейцарія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 6 грудня, але о 21:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між марокканцями та іспанцями.

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Дата публікації
Перегляди
124
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