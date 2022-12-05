Марокко – Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Испании.

Во вторник, 6 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Марокко сыграет с Испанией.

Поединок состоится на арене "Эдьюкейшн Сити Стедиум" в Эр-Райяне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Марокканцы создали громкую сенсацию на групповом этапе, заняв первую строчку. Африканцы расписали ничью с Хорватией (0:0), победили Бельгию (0:2) и одолели Канаду (1:2).

Испания мощно стартовала на Мундиале, разгромив Коста-Рику (7:0). После этого команда Луиса Энрике сыграла вничью с Германией (1:1) и сенсационно проиграла Японии (2:1), пробившись в плей-офф со второго места.

В четвертьфинале победитель пары Марокко – Испания сразится с сильнейшим в дуэли Португалия – Швейцария, которые свой матч 1/8 финала проведут также 6 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между марокканцами и испанцами.