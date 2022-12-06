Похитителя бульдогов Леди Гаги посадили в тюрьму на 21 год

В США прошел суд над вором собак.
В США 5 декабря наказали похитителя французских бульдогов известной певицы Леди Гаги.
Как сообщила окружная прокуратура Лос-Анджелеса, суд вынес одному из трех злоумышленников приговор. Джеймс Джексон, обвиненный в похищении собак и покушении не убийство, признал свою вину.
Злоумышленник сотрудничал со следствием. Суд вынес Джеймсу наказание в виде лишения свободы на 21 год.
"Соглашение о признании вины привлекает мистера Джексона к ответственности за совершение хладнокровного насильственного акта и обеспечивает справедливость для нашей жертвы", — говорится в официальном заявлении следствия, пишет Daily Mail.
Сама певица пока не давала никаких комментариев.
Напомним, в прошлом году трое мужчин похитили французских бульдогов Леди Гаги. Собак певицы тогда выгуливал выгульщик Райан Фишер. Мужчина получил тяжелые ранения, в частности – в него стреляли.
Собак Леди Гаги через два дня вернула незнакомка, утверждавшая, что нашла их привязанными к столбу и просила вознаграждение в 500 тыс. долларов. Женщине тогда тоже выдвинули обвинения в скрытие псов, ведь она была знакома с преступниками.
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