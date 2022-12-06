Викрадача бульдогів Леді Гаги посадили до в'язниці на 21 рік

У США відбувся суд над крадієм собак.
У США 5 грудня покарали викрадача французьких бульдогів відомої співачки Леді Гаги.
Як повідомила окружна прокуратура Лос-Анджелеса, суд виніс одному із трьох зловмисників вирок. Джеймс Джексон, якого звинуватили у викраденні собак та замаху не вбивство, визнав свою провину.
Зловмисник співпрацював зі слідством. Суд виніс Джеймсу покарання у вигляді позбавлення свободи на 21 рік.
"Угода про визнання провини притягує містера Джексона до відповідальності за вчинення холоднокровного насильницького акту та забезпечує справедливість для нашої жертви", — йдеться в офіційній заяві слідства, пише Daily Mail.
Сама співачка поки не давала жодних коментарів.
Нагадаємо, минулого року троє чоловіків викрали французьких бульдогів Леді Гаги. Собак співачки тоді вигулював вигулювальник Раян Фішер. Чоловік отримав тяжкі поранення, зокрема в нього стріляли.
Собак Леді Гагі через два дні повернула незнайомка, яка стверджувала, що знайшла їх прив'язаними до стовпа, та просила винагороду в 500 тис. доларів. Жінці тоді теж висунули звинувачення за приховування псів, адже вона була знайома зі злочинцями.
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