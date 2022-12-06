Викрадача бульдогів Леді Гаги посадили до в'язниці на 21 рік

У США відбувся суд над крадієм собак.

У США 5 грудня покарали викрадача французьких бульдогів відомої співачки Леді Гаги.

Як повідомила окружна прокуратура Лос-Анджелеса, суд виніс одному із трьох зловмисників вирок. Джеймс Джексон, якого звинуватили у викраденні собак та замаху не вбивство, визнав свою провину.

Викрадач бульдогів Леді Гаги / Фото: Associated Press

Зловмисник співпрацював зі слідством. Суд виніс Джеймсу покарання у вигляді позбавлення свободи на 21 рік.

Бульдоги Леді Гаги / Фото: instagram.com/ladygaga

"Угода про визнання провини притягує містера Джексона до відповідальності за вчинення холоднокровного насильницького акту та забезпечує справедливість для нашої жертви", — йдеться в офіційній заяві слідства, пише Daily Mail.

Сама співачка поки не давала жодних коментарів.

Леді Гага зі своїми бульдогами / Фото: instagram.com/ladygaga

Нагадаємо, минулого року троє чоловіків викрали французьких бульдогів Леді Гаги. Собак співачки тоді вигулював вигулювальник Раян Фішер. Чоловік отримав тяжкі поранення, зокрема в нього стріляли.

Собак Леді Гагі через два дні повернула незнайомка, яка стверджувала, що знайшла їх прив'язаними до стовпа, та просила винагороду в 500 тис. доларів. Жінці тоді теж висунули звинувачення за приховування псів, адже вона була знайома зі злочинцями.

Читайте також: