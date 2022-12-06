Женщины в ВСУ: самые известные героини войны

Украина вырвалась из лап гендерных стереотипов достаточно давно. И никого уже не удивишь большим количеством женщин-военнослужащих. Ко дню Вооруженных сил Украины ТСН.ua подготовил для вас истории трех украинских защитниц.

Среди военных, которые защищают сегодня Украину от российских оккупантов, большая часть — женщины. В ВСУ статистика показывает, что число военнослужащих женщин постоянно растет. Как сообщил в ноябре 2022 года министр обороны Алексей Резников, в настоящее время в Вооруженных Силах служат 59786 женщин. Среди них 41 тысяча – военнослужащих и 19 тысяч – гражданские работники (медики и т.п.). Непосредственно в зоне боевых действий находится около 5 тысяч женщин-военнослужащих.

Юлия Паевская (позывной "Тайра")

Военнослужащий, спортсмен и волонтер, была командиром подразделения "Ангелы Тайры", парамедик. В настоящее время занимает должность Уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Юлия более двадцати лет занимается айкидо. За это время она получила 5-й дан (термин, обозначающий степень, определяющую мастерство спортсмена) и возглавила федерацию "Мутокукай Украина". В 2014 году "Тайра" находилась на Майдане, где оказывала медицинскую помощь травмированным и раненым.

"Тайра": биография и личная жизнь

Юлия "Тайра" Паевская / Фото: Оксана Маркарова/Facebook

Юлия Паевская родилась в Киеве 19 декабря 1968 года. Воспитывали ее бабушка и дедушка, которые были ветеранами Второй мировой войны. С первого класса Юлия училась накладывать жгуты и делать перевязки. Также с шестилетнего возраста занималась спортом. Наверное, именно детский восторг стал причиной того, что Юлия поступила в Национальный университет физвоспитания и спорта Украины (НУФВИС).

До 2014 года Юлия профессионально занималась дизайном (в частности, рекламой и книжной графикой), художественной керамикой.

Муж "Тайры" — Вадим Пузанов. Супруги воспитывают дочь Анну-Софию. Как рассказывал Вадим о своей жене: "Когда началась российская интервенция, она изучала тактическую медицину. Позже начала преподавать тактическую медицину бойцам, даже разработала курс для выезжавших на фронт сразу после Революции Достоинства. Это было начало той войны, которую мы с вами сейчас, надеюсь, завершаем".

"Тайра" на войне и в плену

Вадим Пузанов также вспомнил, что примерно за 5-6 дней до полномасштабного вторжения, когда ситуация на востоке начала обостряться, Юлия сказала, что ей нужно ехать на фронт. Последнее сообщение "Тайры" того времени было 13 марта 2022 года, когда она вернулась на базу эвакуационного отделения в селе Бердянское.

16 марта 2022 Юлию Паевскую бойцы самопровозглашенной "ДНР" задержали на блокпосте возле поселка Мангуш, когда она помогала эвакуироваться детям и женщинам. Российский пропагандистский телеканал НТВ показывал "Тайру" в новостях и даже снял о ней документальный фильм, описывая женщину как "националистку, похищавшую детей".

Паевскую удалось освободить из плена только 17 июня 2022 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Екатерина Полищук (позывной "Пташка")

О "Пташке" — парамедике из "Азовсталь" — украинцы впервые узнали благодаря мелодичному пению девушки. Там в подвалах завода Екатерина Полищук не теряла боевого духа и поддерживала собратьев украинскими национальными песнями.

"Пташка" Екатерина Полищук: биография

"Пташка" из Азовстали / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Родилась Екатерина 31 марта 2001 года в селе Сосновка, Шумской общины, Кременецкого района, Тернопольской области. В 2020 году окончила Тернопольский художественный профессиональный колледж имени Соломии Крушельницкой (отдел пения), после чего работала в мотошколе "The Riders" в Киеве. Одновременно в 2021 году Екатерина прошла в столице курсы к медицинской помощи. Впоследствии отправилась в Донецкую область, чтобы оказывать раненым бойцам помощь. Там она присоединилась к медицинскому батальону "Госпитальеры", где стала парамедиком.

В первые дни полномасштабного вторжения девушка приехала в Мариуполь, чтобы спасать людей в местном госпитале. Когда госпиталь разбомбили, Екатерина вместе с другими попала на завод "Азовсталь". 19 мая 2022 года "Пташка" попала в плен после того, как вышла с военнослужащими с завода.

21 сентября 2022 года Екатерину освободили из плена, а 3 декабря получила орден "За мужество" III степени. На церемонии вручения "Пташка" поблагодарила президента Украины за лидерство во время войны.

Почему "Пташка"

Как рассказывала мама Екатерины Полищук, Светлана, шесть лет назад дочь приняла участие в конкурсе рисунков. Девушка изобразила птичку, калину и украинский трезубец. С того времени все ее стали называть только "Пташка".

Евгения Эмеральд (позывной "Жанна д'Арк")

Ярким примером несокрушимости и смелости украинских женщин стала Евгения Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк", служащая в полку специального назначения НПУ "Сафари". Когда 24 февраля 2022 г. началась полномасштабная война, женщина не колеблясь покинула ювелирный бизнес и отправилась защищать родную Родину.

Снайпер Евгения Эмеральд: биография и личная жизнь

Снайпер Евгения Эмеральд ("Жанна д'Арк") / Фото: Instagram

Еще в детстве Евгения слышала много рассказов от бабушки и дедушки, принимавших участие во Второй мировой войне. Ее ныне покойный отец не раз предостерегал дочь, что нужно готовиться к войне с Россией. Мужчина даже скупал продукты длительного хранения, а еще имел в доме запас оружия и патронов. Поэтому неудивительно, что маленькой Евгении на праздники дарили военную форму вместо кукол.

Будучи студенткой, девушка закончила военную кафедру. Ее привлекало оружие. Поэтому она коллекционировала разные виды и занималась оттачиванием мастерства в тире. В 2014 году, когда на востоке началась война, Эмеральд очень хотела ехать в Донецкую область, однако ее не приняли. Тогда маленькой дочери Евгении не было еще двух лет.

Сейчас "Жанна д'Арк" — офицер, младший лейтенант. Однако с середины сентября женщина перешла в тыловой фронт. А все потому, что снайпер Евгения Эмеральд беременна. 14 октября 2022 года она вышла замуж за любимого мужчину, с которым познакомилась на войне. Избранник "Жанны д'Арк" — Евгений. Первые месяцы войны защитница скрывала свое состояние от него и своих собратьев. А недавно стало известно, что Евгения и Евгений ждут девочку.

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