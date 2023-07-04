Почему россияне могут готовить теракт на ЗАЭС: эксперт назвал причины

Российские террористы могут готовить теракт на Запорожской АЭС, поскольку кафиров не хватает военных для того, чтобы удержать южные регионы Украины.

Об этом в эфире телемарафона сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если говорим о ресурсе, то для того, чтобы удерживать левобережную Херсонщину и Запорожскую область с учетом всех линий обороны россиянам примерно надо от 450 до 500 тысяч личного состава. У них сейчас там находится 150-160 тысяч, то есть больше чем в три раза меньше. Откуда они возьмут вот эти 300-350 тысяч... Устроят мобилизацию? Окей... Но за месяц они максимум, что могут, это до 100 тысяч", - сказал он.

Эксперт отметил, что у РФ нет ресурсов для удержания украинских территорий, а потому они могут готовить теракт на ЗАЭС.

"А потом возникают другие проблемы... Когда у них происходила частичная мобилизация... им не хватало полигонов, им не хватало снаряжения, им не хватало техники, боеприпасов, банально, даже кормили как животных... Как они смогут подготовить 450 тысяч, чтобы удерживать юг? Никак. Поэтому для них на сегодня критическая ситуация. И они будут пытаться из нее в первую очередь выходить через само создание вот таких критических ситуаций, как, например, с Каховской ГЭС или с Запорожской АЭС", - пояснил Коваленко.

Напомним, доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАН Украины Людвиг Литвинский пояснил, что апокалипсиса из-за теракта на ЗАЭС не будет, однако люди могут столкнуться с последствиями аварии на ядерном объекте.

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