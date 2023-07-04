Чому росіяни можуть готувати теракт на ЗАЕС: експерт назвав причини 

Російські терористи можуть готувати теракт на Запорізькій АЕС, оскільки окупантам бракує військових для того, щоб втримати південні регіони України.

Про це в етері телемарафону сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо говоримо про ресурс, то для того, щоб утримувати лівобережну Херсонщину та Запорізьку область з урахуванням усіх ліній оборони росіянам приблизно треба від 450 до 500 тисяч особового складу. В них зараз там перебуває 150-160 тисяч, тобто більші ніж в три рази менше. Звідки вони візьмуть ось ці 300-350 тисяч... Влаштують мобілізацію? Окей... Але за місяць вони максимум, що можуть, це до 100 тисяч", - сказав він.

Експерт наголосив, що в РФ немає ресурсів для утримання українських територій, а тому вони можуть готувати теракт на ЗАЕС.

"А потім виникають інші проблеми... Коли у них відбувалась часткова мобілізація... їм не вистачало полігонів, їм не вистачало спорядження, їм не вистачало техніки, боєприпасів, банально, навіть годували як тварин... Як вони зможуть підготувати 450 тисяч, щоб утримувати південь? Ніяк. Тому для них на сьогодні критична ситуація. І вони будуть намагатися із неї в першу чергу виходити через саме створення ось таких критичних ситуацій, як, наприклад, з Каховською ГЕС або з Запорізькою АЕС", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвиг Литвинський пояснив, що апокаліпсису через теракт на ЗАЕС не буде, проте люди можуть зіткнутись із наслідками аварії на ядерному об'єкту.

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