Повітряна тривога в Україні: зафіксований виліт бомбардувальника

Тривогу оголошено у кількох областях країни.
Зранку 5 липня у південно-східних областях України оголошено повітряну тривогу. Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Про це повідомили у Командуванні Повітряниих сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в південно-східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", - йдеться у повідомленні.
До слова, раніше - до оголошення тривоги - у ПС повідомляли про виліт ворожого стратегічного бомбардувальника Ту-160.
"У разі оголошення тривоги - прямуйте до укриттів. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - наголошують у Командуванні.
Станом на 09:51 сирени лунають у двох областях. На Херсонщині тривогу було оголошено о 09:39, а на Донеччині - о 09:46.