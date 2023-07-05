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Повітряна тривога в Україні: зафіксований виліт бомбардувальника

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Повітряна тривога в Україні: зафіксований виліт бомбардувальника

Повітряна тривога в південно-східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. / Фото: Associated Press

Тривогу оголошено у кількох областях країни.

Зранку 5 липня у південно-східних областях України оголошено повітряну тривогу.  Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Про це повідомили у Командуванні Повітряниих сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в південно-східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", - йдеться у повідомленні. 

До слова, раніше - до оголошення тривоги - у ПС повідомляли про виліт ворожого стратегічного бомбардувальника Ту-160.

"У разі оголошення тривоги - прямуйте до укриттів. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - наголошують у Командуванні.

Станом на 09:51 сирени лунають у двох областях. На Херсонщині тривогу було оголошено о 09:39, а на Донеччині - о 09:46.

Мапа тривог станом на ранок 5 липня. / ©
Мапа тривог станом на ранок 5 липня.

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Дата публікації
Перегляди
1186
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