ЗСУ вдалося закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута - ISW

Збройні сили України ведуть наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, Силам оборони вдалося закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута на Донеччині.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр повідомляють, що ситуація в Бахмуті загострилася. Зокрема, і російські окупаційні, і українські сили борються за ініціативу та контролем над місцевістю. Разом з тим ЗСУ наступають на південному фланзі Кліщіївки, а на північному фланзі населеного пункту тривають бої.

У Генштабі України повідомляють про дев'ять атак ворога, які українські сили відбили поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, на захід від Ягідного та на південний схід від Білої гори. Також сили оборони вели наступальні дії на північ і південь від Бахмута, закріплюючись на нових позиціях.

"Поширені проблеми з бойовими можливостями Росії, ймовірно, продовжують впливати на здатність російських сил захищатися від українських контратак у районі Бахмута. ISW раніше оцінювала, що проблеми різних російських угруповань Бахмутської осі, поряд з очевидними збоями в командуванні та управлінні, ймовірно, перешкоджали силам РФ у цьому районі проводити ефективні оборонні операції", - йдеться у звіті Інституту.

Бої на Донбасі. Карта ISW.

У Генштабі України також повідомили, що українські війська тримали оборону від наступальних дій росіян поблизу Авдіївки та відбили 15 російських наземних атак поблизу Мар’їнки.

Як повідомлялося, очільник Збройних сил Британії Тоні Радакін заявив, що масштабний контрнаступ ЗСУ ще не розпочався, тож несправедливо спекулювати або прив'язувати Україну до термінів. За його словами, окупанти вже настільки слабкі, що не мають сили для значного контрнаступу: за 18 місяців боїв вони втратили близько 2000-2500 танків.

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