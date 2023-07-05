ВСУ удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута — ISW

Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия по нескольким направлениям. В частности, Силам обороны удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщают, что ситуация в Бахмуте обострилась. В частности, и российские оккупационные, и украинские силы борются за инициативу и контроль над местностью. Вместе с тем ВСУ наступают на южном фланге Клещиевки, а на северном фланге населенного пункта продолжаются бои.

В Генштабе Украины сообщают о девяти атаках врага, которые украинские силы отбили вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, западнее Ягодного и юго-восточнее Белой горы. Также силы обороны вели наступательные действия к северу и от Бахмута, закрепляясь на новых позициях.

Распространенные проблемы с боевыми возможностями России, вероятно, продолжают влиять на способность российских сил защищаться от украинских контратак в районе Бахмута. в этом районе проводить эффективные оборонные операции", — говорится в отчете Института.

Бои в Донбассе. Карта ISW.

В Генштабе Украины также сообщили, что украинские войска держали оборону от наступательных действий россиян вблизи Авдеевки и отразили 15 российских наземных атак вблизи Марьинки.

Как сообщалось, глава Вооруженных сил Британии Тони Радакин заявил, что масштабное контрнаступление ВСУ еще не началось, поэтому несправедливо спекулировать или привязывать Украину к срокам. По его словам, оккупанты уже настолько слабы, что не имеют силы для значительного контрнаступления: за 18 месяцев боев они потеряли около 2000-2500 танков.

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