Прогноз погоди на 5 липня: в Україні будуть дощі з грозами та спека

В Україні у середу, 5 липня буде, буде спекотно. Втім, у деяких регіонах все ж триматиметься літня прохолода, будуть дощі та грози.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

В Україні буде мінлива хмарність. Вночі в західних, Житомирській та Вінницькій, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях будуть короткочасні дощі з грози. На решті території країни - без опадів. Під час гроз місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі на більшій частині території країни буде +16-21°. На заході України температура повітря становитиме +13-18°, а на півдні та південному сході - 19-24° тепла. Вдень повітря прогріється до 27-32° тепла. На заході країни буде прохолодніше - +23-28°. Тим часом на півдні та південному сході - спека: позначки на термометрах сягнуть +31-36°.

Прогноз погоди в Україні на середу, 5 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, але вдень буде короткочасний дощ, а подекуди - гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +16-21°, а вдень підніметься до +27-32°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла, а вдень - 28-30° вище нуля.

Погода від Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що середа в Україні буде спекотною. Вдень температура повітря досягатиме +26+31°, на півдні та сході пектимуть +30+34°. Лише трохи свіжіше буде в західних областях буде +24+29°. У Києві 5 липня передбачається дощ з грозою. Вдень буде спекотно, близько +30°.

"Дощі, грози, при грозах локальні зливи та шквали - на заході України, на півночі та на Вінниччині. На решті території якісь серйозні опади - навряд. Коли спека змінюватиметься прохолодою, а сонце зливами з грозою та вітром - то й голови наші відповідно будуть реагувати", - йдеться у повідомленні синоптикині.

Послаблення спеки разом із літніми дощами орієнтовно буде 7-8 липня, наголосила Діденко.

Спека в Україні

Синоптики попереджають про сильну спеку в Україні вже цього тижня. Температура підвищиться на 3-5 градусів - хоч очікуються короткочасні дощі та грози. Над територією країни розташується поле підвищеного тиску.

"Тиждень обіцяє бути спекотним. Тож не забувайте про це та подбайте про свою безпеку", - радять синоптики Укргідрометцентру.

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