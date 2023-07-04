Синоптики попереджають про сильну спеку в Україні

Цього тижня до України прийде спека. Температура підвищиться на 3-5 градусів - хоч очікуються короткочасні дощі та грози. Над територією країни розташується поле підвищеного тиску.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Тиждень обіцяє бути спекотним. Тож не забувайте про це та подбайте про свою безпеку", - радять синоптики.

У вівторок, 4 липня, в Україні буде переважно без опадів. Втім, у західних та північно-східних областях вдень місцями будуть короткочасні дощі та грози. температура повітря становитиме 26-31° тепла. На заході країни - трохи прохолодніше - +22-27°.

Вже у середу та четвер, 5-6 липня, в західних, північних та більшості центральних областей - короткочасні дощі з грозами. На решті території буде без опадів.

"Від середи температура по всій території України підвищиться на 3-5 градусів", - прогнозують в Укргідрометцентрі.

У п'ятницю, 7 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Опади оминуть південно-східну частину України. Температура повітрі на півдні та сході вночі - 20-25°, а вдень повітря прогріється до +31-36°. В західних областях вночі буде +12-18°, а вдень +20-26°. На решті території вночі 1+6-22°, вдень 26-32° тепла.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13-18° вище нуля.

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