Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине

На этой неделе в Украину придет жара. Температура повысится на 3-5 градусов – хотя ожидаются кратковременные дожди и грозы. Над территорией страны разместится поле повышенного давления.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Неделя обещает быть жаркой. Поэтому не забывайте об этом и позаботьтесь о своей безопасности", — советуют синоптики.

Во вторник, 4 июля, в Украине преимущественно без осадков. В западных и северо-восточных областях днем местами будут кратковременные дожди и грозы. температура воздуха будет составлять 26-31° тепла. На западе страны – немного прохладнее – +22-27°.

Уже в среду и четверг, 5-6 июля, в западных, северных и большинстве центральных областей – кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет без осадков.

"Среда температура по всей территории Украины повысится на 3-5 градусов", — прогнозируют в Укргидрометцентре.

В пятницу, 7 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Осадки минуют юго-восточную часть Украины. Температура воздуха на юге и востоке ночью — 20-25 °, а днем воздух прогреется до +31-36 °. В западных областях ночью будет +12-18 °, а днем +20-26 °. На остальной территории ночью 1+6-22°, днем 26-32° тепла.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

Читайте также: