Люди були приголомшені, коли дізналися, що означає клік "Я не робот" - відео

Більшість із користувачів бачили, як на екрані комп’ютера з’являється знак, який пропонує поставити галочку "Я не робот", але мало хто знав, що він робить.

Виявляється, це не просто відстеження руху курсора, а аналіз усієї поведінки в Інтернеті.

В епізоді BBC Qi вікторини ведуча Сенді Токсвіг пояснила, що насправді відбувається.

"Сенс не в тому, щоб поставити галочку. Аналізується те, як ви поводилися до того, як поставили її. Отже, якщо чесно, я не можу розповісти вам всі подробиці, тому що вони тримають це в секреті, тому що не хочуть, щоб люди намагалися обдурити тест, але загалом ви ставите галочку, і веб-сайт пропонує перевірити вашу історію браузера. Скажімо, наприклад, перш ніж поставити галочку, ви подивилися декілька відеороликів з кішками і вам сподобався твіт про Грету Тунберг, ви перевірили свій обліковий запис Gmail, перш ніж стати до роботи - все це змушує їх думати, що ви маєте бути людиною", - розповіла вона.

Далі Токсвіг пояснила, що встановлення прапорця може навіть спонукати його до аналізу того, як користувачі переміщали мишу по екрану.

"Мені здається, це трохи моторошно. По суті, коли ви натискаєте на поле "Я не робот", ви даєте вказівку сайту переглянути ваші дані та ухвалити рішення самостійно. Якщо машина не впевнена, саме тоді вона направляє вас клацнути на зображення пожежних гідрантів", - додала вона.

Ведучі були не єдиними, хто був шокований, оскільки багато хто прокоментував допис у TikTok, поділившись своїм занепокоєнням.

Схоже на вторгнення у приватне життя

Це здається незаконним

Стало трохи лячно

Нагадаємо, у Великій Британії дівчину принесли на випускний у труні. Вона пояснила свій шокувальний вигляд.

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