Путин "кинул" Си, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси — Bloomberg

Это ставит Си в неловкое положение в его усилиях сделать Китай надежным посредником в конфликтах.

Лидер Китая Си Цзиньпин работает над формированием образа государственного деятеля на мировой арене, однако его "старый друг" в России президент Владимир Путин не помогает в реализации этих планов.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Авторы материала обращают внимание, что Си помог в заключении соглашения о возобновлении дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном. После этого китайский лидер обратил внимание на другие геополитические проблемы для роста экономики КНР. Речь идет о войне в Украине и необходимости перезагрузки китайско-американских отношений.

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Недавно Си обывал с трехдневным визитом в Москве, где провел длинные переговоры с Путиным. В статье отмечается, что лидер Китая заявил о "безграничной дружбе" с российским президентом. В их совместном заявлении говорилось – "все государства, обладающие ядерным оружием, должны воздерживаться от размещения ядерного оружия за границей".

Однако уже через несколько дней Путин "кинул" Си, когда объявил о своих намерениях отправить тактическое ядерное оружие в Беларусь. Авторы материала заметили, что впервые после распада Советского Союза РФ передаст такое оружие на хранение за границу.

В статье говорится, что такой поступок России может спровоцировать новую напряженность в отношениях с США и европейскими союзниками Украины. Независимо от того, блефует ли Путин, это ставит Си в неловкое положение в его усилиях сделать Китай надежным посредником в конфликтах.

Издание напоминает, что лидер КНР не поддерживал открыто и не критиковал главу Кремля за действия в Украине. Но одно он ясно заявлял в течение нескольких месяцев – Россия не должна использовать ядерное оружие в бою.

Позерство Путина с ядерным оружием может заставить усомниться в силе влияния на него со стороны Си, даже если учесть экономическую зависимость России от Китая и потребность Путина в дипломатических сторонниках.

Ожидалось, что через несколько дней после своего визита в Москву Си свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь лидеры не разговаривали после полномасштабного вторжения РФ. Однако этот разговор еще не состоялся. В статье отмечается – если же переговоры состоятся, Зеленский сможет спросить у Си, действительно ли Путин кого-то слушает.

Напомним, Путин 24 марта заявил о завершении летом строительства в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Президент РФ сказал, что его государство может разместить на территории РБ свое ядерное вооружение, но о передаче его Беларуси речь не идет.

После этого заявления Путина в МИД Китая отметили недопустимость развязывания ядерной войны ни при каких условиях. Там отметили, что в такой войне невозможно победить, поэтому нужно "сосредоточиться на дипломатическом решении проблем".

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