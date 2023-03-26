Путин размещает "ядерку" в Беларуси: эксперт оценил угрозу для Украины и Европы

По словам Жданова, размещение российского ядерного оружия в Беларуси, "это история не о нас, а о НАТО".

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление российского диктатора Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси и оценил, насколько это представляет опасность для Украины.

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

По словам Жданова, такое решение – это жест теперь уже "недоброй воли". Путин решил поругаться со всеми окончательно.

Фактор Китая

"Я думаю, что это будет большим плевком в сторону Си Цзиньпина. Он приезжал с какими-то мирными инициативами, пытался договориться с Путиным. Особенно Китай подчеркивал недопустимость использования ядерного оружия", — напомнил эксперт.

История "не о нас, а о НАТО"

Также Жданов подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Беларуси – это прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.

"Получается, что Беларусь становится ядерным государством. Косвенно. Я так понимаю, что Лукашенко сдался и выделил землю под российскую военную базу в Беларуси. И Россия строит там хранилище для ядерного оружия. Ядерное оружие будет находиться в юрисдикции РФ, но размещаться в Беларуси. Это значит, что страны НАТО включат Беларусь в перечень противников", – отметил он.

По его словам, Путин пытается нагнетать обстановку.

"Это история не о нас. Это история о НАТО. Тактическое ядерное оружие (из Беларуси) против нас нет смысла применять. Там болтистая местность, Полесье. А тактическое оружие далеко не полетит", — пояснил эксперт.

Также Жданов не исключает, что заявление Путина остается просто словами.

"Ведь пока ядерное оружие не пересекло российско-белорусскую границу, до тех пор это лишь заявление", – предположил он.

Последствия

По мнению эксперта, если РФ действительно разместит в Беларуси ядерное оружие, США через ООН будут проводить против России еще более жесткую санкционную политику.

"Это уже крик отчаяния. Путин уже не знает, чем остановить свое поражение. А кроме ядерного оружия в России больше ничего не осталось. И то еще не понятно, в каком оно состоянии", — подытожил эксперт.

Напомним, что Путин 21 февраля 2023 г. объявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США.

24 марта диктатор заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Американский политик объяснил, зачем Россия использует Беларусь и планирует разместить там ядерное оружие.

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