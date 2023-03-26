Путін розміщує "ядерку" у Білорусі: експерт оцінив загрозу для України та Європи

За словами Жданова, розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, "це історія не про нас, а про НАТО".

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував заяву російського диктатора Путіна про розміщення ядерної зброї на території Білорусі і оцінив, наскільки це становить небезпеку для України.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

За словами Жданова, таке рішення – це жест тепер уже "недоброї волі". Путін вирішив посваритися з усіма остаточно.

Фактор Китаю

"Я думаю, що це буде великим плювком в сторону Сі Цзіньпіна. Він приїздив з якимись мирними ініціативами, намагався домовитися з Путіним. Особливо Китай наголошував на неприпустимості використання ядерної зброї", – нагадав експерт.

Історія "не про нас, а про НАТО"

Також Жданов наголосив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі – це пряме порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Виходить, що Білорусь стає ядерною державою. Непрямо, опосередковано. Я так розумію, що Лукашенко здався і виділив землю під російську військову базу у Білорусі. І Росія будує там сховище для ядерної зброї. Ядерна зброя буде перебувати в юрисдикції РФ, але розташовуватися у Білорусі. Це означає, що країни НАТО включать Білорусь у перелік противників", – зазначив він.

За його словами, Путін намагається нагнітати обстановку.

"Це історія не про нас. Це історія про НАТО. Тактичну ядерну зброю (з Білорусі) проти нас немає сенсу застосовувати. Там болтиста місцевість, Полісся. А тактична зброя далеко не дістане", – пояснив експерт.

Також Жданов не виключає, що заява Путіна залишиться просто словами.

"Адже поки ядерна зброя не перетнула російсько-білоруський кордон, до тих пір це лише заява", – припустив він.

Наслідки

На думку експерта, якщо РФ дійсно розмістить у Білорусі ядерну зброю, США через ООН будуть проводити проти Росії ще жорсткішу санкційну політику.

"Це вже крик відчаю. Путін вже не знає, чим зупинити свою поразку. А крім ядерної зброї у Росії більше нічого не залишилося. І то, ще не зрозуміло, в якому вона стані", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що Путін 21 лютого 2023 року оголосив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, укладеному зі США.

24 березня диктатор заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

Американський політик пояснив, навіщо Росія використовує Білорусь та планує розмістити там ядерну зброю.

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