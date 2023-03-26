Берлін розкритикував рішення Путіна про розміщення "ядерки" в Білорусі

У МЗС заявили про "подальшу спробу ядерного залякування".
У Міністерстві закордонних справ Німеччини заяви президента-диктатора Росії Володимира Путіна про розміщення "ядерки" в Білорусі назвали "подальшою спробою ядерного залякування" з боку країни-агресорки.
Позицію МЗС Німеччини опублікувало видання Bild.
Таке оголошення "фюрера" викликало критику з боку уряду Німеччини. Наголошується, що "аргументи" Путіна щодо розподілу ядерних сил НАТО викривляють дійсність і не можуть слугувати виправданням заявлених намірів, що порушують міжнародні зобов'язання Білорусі.
У МЗС заявили про "подальшу спробу ядерного залякування". "Порівняння президента Путіна з розподілом ядерної зброї НАТО є оманливим і не може служити для виправдання кроку, оголошеного Росією", - наголошують у відомстві.
Крім того, подібний крок є порушенням зобов'язань Білорусі, закріплених у кількох міжнародних документах, в яких зазначено, що ця країна буде вільною від ядерної зброї.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. З його словами, РФ завершує будівництво сховища для такого зброєння. Разом з тим диктатор каже, що Москва не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.
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