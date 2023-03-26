Берлин раскритиковал решение Путина о размещении "ядерки" в Беларуси

В Министерстве иностранных дел Германии заявления президента-диктатора России Владимира Путина о размещении "ядерки" в Беларуси назвали "дальнейшей попыткой ядерного устрашения" со стороны страны-агрессорки.

Позицию МИД Германии опубликовало издание Bild.

Такое объявление "фюрера" вызвало критику со стороны правительства Германии. Подчеркивается, что "аргументы" Путина по распределению ядерных сил НАТО искажают действительность и не могут служить оправданием заявленных намерений, нарушающих международные обязательства Беларуси.

В МИД заявили о "дальнейшей попытке ядерного запугивания". "Сравнение президента Путина с распределением ядерного оружия НАТО обманчиво и не может служить для оправдания шага, объявленного Россией", — подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, подобный шаг является нарушением обязательств Беларуси, закрепленных в нескольких международных документах, в которых отмечено, что эта страна будет свободна от ядерного оружия.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, РФ завершает строительство хранилища для такого оружия. Вместе с тем, диктатор говорит, что Москва не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.

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