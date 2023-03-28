Путін "кинув" Сі, оголосивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі – Bloomberg

Це ставить Сі в незручне становище в його зусиллях зробити Китай надійним посередником у конфліктах.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін працює над формуванням образу державного діяча на світовій арені, однак його "старий друг" у Росії президент Володимир Путін не допомагає у втіленні цих планів.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Автори матеріалу звертають увагу, що Сі допоміг в укладенні угоди про відновлення дипвідносин між Саудівською Аравією та Іраном. Після цього китайський лідер звернув увагу на інші геополітичні проблеми задля можливості зростання економіки КНР. Йдеться про війну в Україні та необхідність перезавантаження китайсько-американських відносин.

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Нещодавно Сі побував із триденним візитом у Москві, де провів тривалі перемовини з Путіним. У статті зазначається, що лідер Китаю заявив про "безмежну дружбу" з російським президентом. У їхній спільній заяві йшлося – "всі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном".

Однак вже через кілька днів Путін "кинув" Сі, коли оголосив про свої наміри відправити тактичну ядерну зброю до Білорусі. Автори матеріалу зауважили, що це вперше після розпаду Радянського Союзу РФ передасть таку зброю на зберігання за кордон.

У статті зазначається, що такий вчинок Росії може спровокувати нову напруженість у відносинах зі США та європейськими союзниками України. Незалежно від того, чи блефує Путін, це ставить Сі в незручне становище в його зусиллях зробити Китай надійним посередником у конфліктах.

Видання нагадує, що лідер КНР не підтримував відкрито і не критикував очільника Кремля за дії в Україні. Але одне він чітко заявляв протягом декількох місяців – Росія не повинна використовувати ядерну зброю в бою.

Позерство Путіна з ядерною зброєю може змусити засумніватися у силі впливу на нього з боку Сі, навіть якщо взяти до уваги економічну залежність Росії від Китаю і потребу Путіна в дипломатичних прихильниках.

Очікувалося, що через кілька днів після свого візиту до Москви Сі зв'яжеться з президентом України Володимиром Зеленським, адже лідери не розмовляли ще після повномасштабного вторгнення РФ. Однак ця розмова ще не відбулася. У статті зазначається – якщо ж перемовини таки відбудуться, Зеленський зможе запитати в Сі, чи справді Путін когось слухає.

Нагадаємо, Путін 24 березня заявив про завершення влітку будівництва в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Президент РФ сказав, що його держава може розмістити на території РБ своє ядерне озброєння, але про передавання його Білорусі не йдеться.

Після цієї заяви Путіна в МЗС Китаю наголосили на неприпустимості розв’язання ядерної війни за жодних умов.Там зазначили, що в такій війні неможливо перемогти, тож треба "зосередитися на дипломатичному вирішенні проблем".

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