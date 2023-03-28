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Чоловік із ножем напав на культурний центр мусульман – є загиблі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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216
Час на прочитання
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Чоловік із ножем напав на культурний центр мусульман – є загиблі

Фото: УНІАН

Поліція затримала нападника на місці злочину.

У Лісабоні (Португалія) загинуло двоє людей та ще кілька тримали поранення внаслідок нападу озброєного ножем чоловіка на ісламський культурний осередок.   

Про це повідомляє The National News.

Офіцери, які прибули на місце злочину, ліквідували нападника.

"Поліція натрапила на чоловіка, озброєного великим ножем. Зловмиснику наказали припинити напад, на що він не підкорився і з ножем у руках рушив назустріч правоохоронцям, поліцейські застосували проти особи вогнепальну зброю, вразивши та нейтралізувавши агресора", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного доставили до лікарні Лісабона, де він залишається під вартою.

Нагадаємо, група людей готувала низку терактів в одній з європейських столиць.

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Дата публікації
Перегляди
216
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