Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Бойцы ВСУ насмешили видео, как бобер "взял штурмом" их окоп

Бойцы ВСУ насмешили видео, как бобер "взял штурмом" их окоп

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бойцы ВСУ насмешили видео, как бобер "взял штурмом" их окоп

Фото: скриншот с видео

Животное не захотело уходить из укрепления военных.

К бойцам ВСУ забежал бобер в окоп и не захотел покидать его.

Забавный ролик обнародовал защитник под псевдонимом Вугр в своем TikTok. На видео военный пытается оттянуть грызуна от окопа за хвост. Впрочем, бобер вырвался и стремглав побежал обратно в яму.

В этот момент военный в отчаянии кричит: "Куда бл**ь!". Оказавшись в вожделенном окопе, бобер пошел изучать место медленным, гордым темпом. Похоже, оно ему пришлось по душе.

@user39179401371936 #бобер #ссу #тро ♬ KURWA BOBR — TikTok — Мюсли UA

Менее чем за сутки публикация собрала почти 200 тысяч лайков и 2,6 тысячи комментариев. Так, пользователи не упустили возможности пошутить, что это теперь окоп бобра.

  • И сколько вы у него живете?
  • У нас даже бобры серьезные, упрямые и непобедимые
  • Попытайтесь теперь выбить его из этой позиции
  • Так вы квартиранты, значит
  • Когда командир приехал проверить, правильно ли выкопаны окопы
  • Я всякое видела у ребят на позициях: овцы, собаки, кошки, мыши, вороны, гуси и даже кабаны! Но бобра – это просто невероятно

Также пользователи отметили, что эти животные довольно опасны.

  • На самом деле, бобры очень опасные
  • Это небезопасно! Сколько историй, когда бобры прыгали, нападали, перегрызали артерии.

Напомним, не так давно бойцы ВСУ восхитили видео, как с дрона сбрасывали сосиски голодному псу. "Операция" прошла успешно.

Читайте также:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
10к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация