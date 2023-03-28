Бойцы ВСУ насмешили видео, как бобер "взял штурмом" их окоп

Животное не захотело уходить из укрепления военных.
К бойцам ВСУ забежал бобер в окоп и не захотел покидать его.
Забавный ролик обнародовал защитник под псевдонимом Вугр в своем TikTok. На видео военный пытается оттянуть грызуна от окопа за хвост. Впрочем, бобер вырвался и стремглав побежал обратно в яму.
В этот момент военный в отчаянии кричит: "Куда бл**ь!". Оказавшись в вожделенном окопе, бобер пошел изучать место медленным, гордым темпом. Похоже, оно ему пришлось по душе.
@user39179401371936 #бобер #ссу #тро ♬ KURWA BOBR — TikTok — Мюсли UA
Менее чем за сутки публикация собрала почти 200 тысяч лайков и 2,6 тысячи комментариев. Так, пользователи не упустили возможности пошутить, что это теперь окоп бобра.
- И сколько вы у него живете?
- У нас даже бобры серьезные, упрямые и непобедимые
- Попытайтесь теперь выбить его из этой позиции
- Так вы квартиранты, значит
- Когда командир приехал проверить, правильно ли выкопаны окопы
- Я всякое видела у ребят на позициях: овцы, собаки, кошки, мыши, вороны, гуси и даже кабаны! Но бобра – это просто невероятно
Также пользователи отметили, что эти животные довольно опасны.
- На самом деле, бобры очень опасные
- Это небезопасно! Сколько историй, когда бобры прыгали, нападали, перегрызали артерии.
Напомним, не так давно бойцы ВСУ восхитили видео, как с дрона сбрасывали сосиски голодному псу. "Операция" прошла успешно.
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