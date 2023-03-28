Бойцы ВСУ насмешили видео, как бобер "взял штурмом" их окоп

К бойцам ВСУ забежал бобер в окоп и не захотел покидать его.

Забавный ролик обнародовал защитник под псевдонимом Вугр в своем TikTok. На видео военный пытается оттянуть грызуна от окопа за хвост. Впрочем, бобер вырвался и стремглав побежал обратно в яму.

В этот момент военный в отчаянии кричит: "Куда бл**ь!". Оказавшись в вожделенном окопе, бобер пошел изучать место медленным, гордым темпом. Похоже, оно ему пришлось по душе.

Менее чем за сутки публикация собрала почти 200 тысяч лайков и 2,6 тысячи комментариев. Так, пользователи не упустили возможности пошутить, что это теперь окоп бобра.

И сколько вы у него живете?

У нас даже бобры серьезные, упрямые и непобедимые

Попытайтесь теперь выбить его из этой позиции

Так вы квартиранты, значит

Когда командир приехал проверить, правильно ли выкопаны окопы

Я всякое видела у ребят на позициях: овцы, собаки, кошки, мыши, вороны, гуси и даже кабаны! Но бобра – это просто невероятно

Также пользователи отметили, что эти животные довольно опасны.

На самом деле, бобры очень опасные

Это небезопасно! Сколько историй, когда бобры прыгали, нападали, перегрызали артерии.

Напомним, не так давно бойцы ВСУ восхитили видео, как с дрона сбрасывали сосиски голодному псу. "Операция" прошла успешно.

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