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Бойцы ВСУ восхитили видео, как с дрона сбрасывали сосиски голодному псу

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2097
Время на прочтение
1 мин
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Бойцы ВСУ восхитили видео, как с дрона сбрасывали сосиски голодному псу

"Операция" прошла успешно.

Бойцы ВСУ восхитили Сеть видео, на котором подкармливают собаку с помощью управляемых БПЛА.

Так, в Марьинке, что в Донецкой области, защитники с дрона сбросили собачке по кличке Степан порцию сосисок.

Соответствующее видео опубликовал Павел Павлов в своем TikTok. В ролике видно, как военнослужащий фиксирует на беспилотнике несколько вкусностей для животного и сбрасывает их прямо под нос пушистому. "Операция" прошла успешно.

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"Миссия выполнена! Пес сыт", — прокомментировали они.

Меньше чем за сутки видео собрало более 290 тысяч просмотров и 27 тысяч лайков. В комментариях юзеры выразили восхищение поступком защитников.

  • Как я обожаю наших ребят, они просто лучшие в мире
  • Спасибо вам, наши герои
  • Это смешно и мило одновременно
  • Вы сделали мой день

Напомним, в России до смерти избили оккупанта-добровольца. Полиция помогала его избивать.

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Дата публикации
Просмотры
2097
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