Бойцы ВСУ восхитили видео, как с дрона сбрасывали сосиски голодному псу

"Операция" прошла успешно.
Бойцы ВСУ восхитили Сеть видео, на котором подкармливают собаку с помощью управляемых БПЛА.
Так, в Марьинке, что в Донецкой области, защитники с дрона сбросили собачке по кличке Степан порцию сосисок.
Соответствующее видео опубликовал Павел Павлов в своем TikTok. В ролике видно, как военнослужащий фиксирует на беспилотнике несколько вкусностей для животного и сбрасывает их прямо под нос пушистому. "Операция" прошла успешно.
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"Миссия выполнена! Пес сыт", — прокомментировали они.
Меньше чем за сутки видео собрало более 290 тысяч просмотров и 27 тысяч лайков. В комментариях юзеры выразили восхищение поступком защитников.
- Как я обожаю наших ребят, они просто лучшие в мире
- Спасибо вам, наши герои
- Это смешно и мило одновременно
- Вы сделали мой день
Напомним, в России до смерти избили оккупанта-добровольца. Полиция помогала его избивать.
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