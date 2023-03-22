Бойцы ВСУ восхитили видео, как с дрона сбрасывали сосиски голодному псу

Бойцы ВСУ восхитили Сеть видео, на котором подкармливают собаку с помощью управляемых БПЛА.

Так, в Марьинке, что в Донецкой области, защитники с дрона сбросили собачке по кличке Степан порцию сосисок.

Соответствующее видео опубликовал Павел Павлов в своем TikTok. В ролике видно, как военнослужащий фиксирует на беспилотнике несколько вкусностей для животного и сбрасывает их прямо под нос пушистому. "Операция" прошла успешно.

"Миссия выполнена! Пес сыт", — прокомментировали они.

Меньше чем за сутки видео собрало более 290 тысяч просмотров и 27 тысяч лайков. В комментариях юзеры выразили восхищение поступком защитников.

Как я обожаю наших ребят, они просто лучшие в мире

Спасибо вам, наши герои

Это смешно и мило одновременно

Вы сделали мой день

Напомним, в России до смерти избили оккупанта-добровольца. Полиция помогала его избивать.

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