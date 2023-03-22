Военный эксперт назвал лучший месяц для контрнаступления ВСУ

Он подчеркнул, что не стоит ожидать поставок всего оружия, потому что тогда мы потеряем время.

Чтобы спланировать контрнаступление украинских военных, командующий оценивает три основных фактора – силы противника, свои силы и физико-географические условия.

Об этом "Главкому" рассказал руководитель программ центра "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Эксперт отмечает, что март – самое плохое время для проведения наступательных действий и напоминает, как долго после весеннего наступления агрессора нашим фермерам и трактористам пришлось вытаскивать из грязи российские танки.

"Чтобы такая же участь не постигла украинскую военную технику, нужно дождаться как минимум Пасхи — середины апреля-начала мая, когда начнет подсыхать почва", — отметил он.

По его мнению, если ждать поставок всего оружия, мы потеряем время.

"Но если наше командование будет своевременно готовить резервы, личный состав, будет формировать подразделения, то вполне нормально будет, если часть оружия будет поступать параллельно с наступательной операцией", – резюмировал Лакийчук.

Контрнаступление ВСУ

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подчеркнул, что весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится тогда, когда будут "все необходимые составляющие".

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Поскольку для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Минобороны не будет разглашать планы Вооруженных сил по проведению контрнаступления, которое позволит освободить украинские земли от российских захватчиков.

В НАТО считают, что ВСУ будут пробивать коридор в Крым во время контрнаступления.

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