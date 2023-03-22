Військовий експерт назвав найкращий місяць для контрнаступу ЗСУ

Він підкреслив, що не варто очікувати поставок усієї зброї, оскільки тоді ми втратимо час.

Аби спланувати контрнаступ українських військових, командувач оцінює три основні чинники – сили противника, свої сили та фізико-географічні умови.

Про це "Главкому" розповів керівник програм програм центру "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Експерт зазначає, що березень – є найгіршим часом для проведення наступальних дій і нагадує, як довго після торішнього весняного наступу агресора нашим фермерам та трактористам довелося витягувати із бруду російські танки.

"Щоб така сама доля не спіткала українську військову техніку, потрібно дочекатися мінімум Великодня – середини квітня-початку травня, коли почне підсихати ґрунт", - зазначив він.

На його думку, якщо чекати на постачання всієї зброї, від ми втратимо час.

"Але якщо наше командування своєчасно готуватиме резерви, особовий склад, формуватиме підрозділи, то цілком нормально буде, якщо частина зброї надходитиме паралельно з наступальною операцією", – резюмував Лакійчук.

Контрнаступ ЗСУ

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий наголосив, що весняний контрнаступ Збройних сил України відбудеться тоді, коли будуть "усі необхідні складові".

Президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Оскільки для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Міноборони не буде розголошувати плани Збройних сил щодо проведення контрнаступу, який дозволить звільнити українські землі від російських загарбників.

У НАТО вважають, що ЗСУ пробиватимуть коридор до Криму під час контрнаступу.

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