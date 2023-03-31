Российское ядерное оружие в Беларуси: на Совбезе ООН против был даже Китай

В Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН, созванное из-за угроз Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси. В этот раз не только традиционные союзники Украины высказали предостережение против этого, но и Китай подчеркнул, что размещение ядерного оружия за пределами суверенных границ недопустимо.

Об этом сообщила собственная корреспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Как известно, одним из поводов к таким действиям, как утверждает российская пропаганда и российские чиновники, стало обещание Великобритании предоставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Сегодня российский постпред в ООН Василий Небензя вновь повторил чушь о том, что такие снаряды загрязняют окружающую среду. Представители Великобритании и США в ООН раз развенчали эту ложь — такие снаряды просто мощнее, но не имеют ничего общего ни с ядерным оружием, ни с грязной бомбой, которой российская пропаганда пугала раньше.

России напомнили, что именно она долгое время уже нарушает ряд соглашений — о нераспространении и сокращении стратегических вооружений. И сегодня во время заседания в адрес России часто звучало выражение "ядерный шантаж".

Что касается реальных действий Кремля, то, как ранее заявил в комментарии советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США не видят изменений в ядерном статусе России. То есть заявления о ядерном оружии в Белоруссии остаются лишь угрозами.

В то же время, представитель США в ООН сегодня четко подчеркнул — любое применение Россией ядерного оружия коренным образом изменит характер войны в Украине.

“Любое использование ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для международного мира и безопасности и коренным образом изменит природу этой войны... Мы также призываем режим Лукашенко прекратить свое соучастие в войне России в Украине. И снова призываем Россию к деэскалации, начиная с прекращения ее агрессивной войны против Украины”, — заявил посол США в ООН Роберт Вуд.

Если от большинства стран такие заявления ожидаемы, то позиция Китая, занимающего ощутимо пророссийскую позицию, сегодня была категорична. Правда, при этом Китай не избежал того, чтобы похвалить себя – мол, они единственные не размещают ядерное оружие за пределами своих государственных границ. Но все же четко призывал все ядерные государства сокращать риск ядерной войны, сокращать ядерные вооружения вплоть до полного их уничтожения.

Представитель России вынужден был подчеркнуть, что они планируют только разместить ядерное оружие в Беларуси, мол, никакого контроля над ним режим Лукашенко не будет.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица напомнил, что Россия нарушила договоренности по ядерному оружию с едва ли не единственным и главным своим партнером Китаем, когда чернила под документом еще не успели высохнуть.

“К чести китайской стороны она очень разумно напомнила Москве, что ядерную войну невозможно выиграть и не следует начинать. И что распространение ядерного оружия необходимо предотвратить”, — сказал он.

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