"Девушкам прощаю": Лукашенко выдал новый перл о ЛГБТ-сообществе (видео)

Белорусский диктатор заявил, что он также неплохо относится к хорошо работающим геям.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он готов "простить" лесбиянок, но не будет относиться толерантно к геям.

Об этом он заявил во время своего ежегодного послания белорусскому народу.

"Девушек, я, как президент, прощаю. Беру на себя эту вину, и на вас. Значит мы, мужики, не досмотрели, не доработали в чем-то, значит они начинают там... Ну вы знаете, что такое, в физическом отношении лесбийство. Что касается геев — это же извращенцы, это мерзость последняя", — заявил он.

Кроме того, он заявил, что также неплохо относится к хорошо работающим геям, хотя "пропаганду ЛГБТ" он категорически запрещает.

"Я дружил, доложите мне, дайте характеристику, что это за люди, как они работают, — вспоминает Лукашенко, как разбирался с работниками-мужчинами нетрадиционной ориентации. — Дай Бог, не-геям так работать, как они. Никакой негативной характеристики не было .Ни одной, проверял по разным направлениям.Ну давайте мы этим мужчинам будем запрещать опрокидываться с другими мужиками, ну к чему это приведет?Ни к чему.Тем больше проблем нам не создают, работают хорошо.Но никакой пропаганды этих мерзких отношений в обществе быть не должно. Почему? Ответ очень прост. Еще не один мужчина не родил. Поэтому этот путь для нас неприемлем. Нам нужны люди. Детки. Мужчины не рожают. Поэтому давай придерживаться классической семьи", — заявил диктатор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве, в аэропорту Домодедово, задержали приехавшего из Нидерландов на похороны отца 28-летнего гея Идриса Арсамикова из Чечни.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российский юморист Максим Галкин, который во время концерта в Дубае высмеял российскую пропаганду, утверждающую, что "Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы, лесбиянки, каннибалы в перерывах между обогащением урана для создания брудов бомбы скрещивают коронавирус".

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