"Дівчатам вибачаю": Лукашенко видав новий перл про ЛГБТ-спільноту (відео)

Білоруський диктатор заявив, шо він також непогано ставиться до геїв, які добре працюють.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він готовий "пробачити" лесбійок, але не буде ставитись толерантно до геїв.

Про це він заявив під час свого щорічного послання до білоруського народу.

"Дівчат, я, як президент, пробачаю. Беру на себе цю провину, і на вас. Значить ми, мужики, не додивилися, не допрацювали в чомусь, значить вони починають там... Ну ви знаєте, що таке, у фізичному відношенні лесбійство. Що стосується геїв — це ж збоченці, це гидота остання", - заявив він.

Крім того, він заявив, що також непогано ставиться до геїв, які добре працюють, хоча "пропаганду ЛГБТ" він категорично забороняє.

"Я дручив, доповісти мені, дайте характеристику, що це за люди, як вони працюють, — згадує Лукашенко, як розбирався з працівниками-чоловіками нетрадиційної орієнтації. - Дай Боже, не-геям так працювати, як вони. Жодної негативної характеристики не було.Жодної, перевіряв за різними напрямками.Ну давайте ми цим чоловікам будемо забороняти перекидатися з іншими мужиками, ну до чого це приведе? Ні до чого.Тим більше проблем нам не створюють, працюють добре. Але ніякої пропаганди цих мерзотних стосунків у суспільстві бути не повинно. Чому? Відповідь дуже проста. Ще не один чоловік не народив. Тому цей шлях для нас неприйнятний. Нам потрібні люди. Дітки. Чоловіки не народжують. Тому давай дотримуватися класичної родини", - заявив диктатор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві, в аеропорту Домодєдово, затримали 28-річного гея Ідріса Арсамикова з Чечні, який приїхав із Нідерландів на похорон батька.

Крім того, ми раніше інформували, що Російський гуморист Максим Галкін, який під час концерту у Дубаї висміяв російську пропаганду, яка стверджує, що "Україна була нашпигована натовськими базами, де геї-терористи, лесбійки, канібали у перервах між збагаченням урану для створення брудної бомби схрещують коронавірус".

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