НАТО оголосило “війну” соцмережі TikTok — CNN

У п’ятницю, 31 березня, офіційні особи НАТО повідомили співробітникам про заборону завантажувати китайську програму соціальних мереж TikTok, посилаючись на проблеми безпеки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в Альянсі.

“Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має жорсткі вимоги щодо визначення заявок для офіційного ділового використання. TikTok недоступний на пристроях НАТО”, — сказав виданню високопоставлений чиновник Альянсу.

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Завантаження додатку було заборонено через побоювання, що китайський уряд може отримати доступ до даних користувачів TikTok через свою китайську материнську компанію Bytedance. США, Велика Британія, Норвегія, Європейський парламент та інші країни вже заборонили додаток на державних пристроях.

Генеральний директор TikTok Шоу Чу раніше переконував, що компанія повністю незалежна від Пекіна, і заявляв, що немає “жодних доказів того, що китайський уряд має доступ до цих даних”.

Він додав, що TikTok переносить свої дані до американської компанії Oracle, щоб зберігати їх на території США.

Тим не менш, західні уряди залишаються скептичними.

Нагадаємо, на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити в країні популярну китайську соціальну мережу TikTok.

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