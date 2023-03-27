В Україні пропонують заборонити TikTok: що відомо

Авторка петиції пояснює свою ініціативу тим, що під час війни через TikTok "йде багато російської пропаганди".

На сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити в країні популярну китайську соціальну мережу TikTok.

Відповідну ініціативу зареєстрували на сайті президентських електронних петицій 24 березня.

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Авторка петиції Наталія Карасьова пропонує заборонити Tik-Tok хоча б на період війни, оскільки, на її думку, через цю соціальну платформу "йде багато російської пропаганди".

"Так як зараз багато пропаганди йде через відео з Tik-Tok, пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні", - сказано у тексті петиції.

Зауважимо, для розгляду главою держави Володимиром Зеленським петиція повинна набрати понад 25 тисяч електронних підписів. Станом на 27 березня ініціатива набрала 1935 підписів. До закінчення збору голосів залишилося 90 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за останні кілька тижнів популярну китайську соцмережу TikTok заборонили для використання держслужбовцям із десятка країн світу.

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