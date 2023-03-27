До України йде різка зміна погоди: українців попередили про похолодання до -12°

В Україні найближчими днями буде недовгочасне, але суттєве похолодання. Різка зміна погоди очікується у вівторок, 28 березня.

Про це інформує синоптик Ігор Кібальчич, передає "Метеопрог".

Він зазначив, що після аномально теплої погоди в Україну йде істотна зміна температури.

"Виникнуть умови для формування так званого Карпатського циклону, який пройде через територію нашої країни 28-29 березня і стане причиною комплексу несприятливих погодних умов: рясних опадів, посилення вітру та коливань атмосферного тиску", - каже синоптик.

Кібальчич зазначив, що температура суттєво зміниться, а дощі перейдуть у стан мокрого снігу. В окремих місцях сніговий покрив буде 2-10 сантиметрів.

Синоптик заявив, що у вівторок, 28 березня, погода почне різко змінюватись. У західних областях вночі очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень можливий невеликий сніг. На решті частини країни очікуються дощі, з переходом у сніг ближче до закінчення доби. Вітер посилиться на півдні країни, місцями в Одеський та Миколаївських областях очікується 21-24 м/с. У Карпатах також очікується сніг та хуртовини. Температура повітря у західних областях буде на рівні від -2 до +3. На іншій території країни вночі очікується вночі від +5 до +10, а вдень від +11 до +17. У Київській області можливе різке зниження температури до +5 °С у другій половині дня.

В середу, 29 березня, вночі очікуються опади у східній частині країни, на півночі можливий сніг. Вдень сніг може випасти у західних областях України. Місцями в Україні пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі знизиться від -4 до +2, вдень від -1 до +4, на крайньому сході та в Приазов'ї від +2 до +7. У Карпатах вночі від -12 до -7, вдень від -6 до -1 °С.

Вже 30 березня в Україні опади мають припинитись, лише на крайньому сході може місцями випасти дощ з мокрим снігом. Вночі ще очікуються морози подекуди до -9, а вдень температура почне прогріватись до +9 °С.

Ближче до вихідних температура почне підвищуватись по всій країні, у суботу та неділю можливі невеликі опади.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні очікується значне зниження температури повітря у більшості областей.

Крім того, ми раніше інформували, що 28 березня, Всесвітній день історика. Віряни вшановують пам'ять мученика Агапія і сімох інших із ним.

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