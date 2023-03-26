До України повертається похолодання: коли чекати на зміну погоди

В Україні очікується значне зниження температури повітря у більшості областей.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, на більшій частині території України вже у вівторок та середу очікується значне похолодання.

У вівторок, 28 березня, і в середу, 29 березня, у більшості областей суттєво знизиться температура повітря. А у західних областях це зниження відбудеться вже у понеділок, 27 березня.

За прогнозом Діденко, майже на всій території України денна температура повітря опуститься до +2…+5 градусів Цельсія вдень, а вночі очікуються морози.

Синоптик прогнозує активний циклон, який принесе із собою сильний вітер та сильні опади.Йтиме дощ, який може перейти в опади у вигляді снігу, в деяких регіонах буде зафіксовано налипання мокрого снігу.

Раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що поки розслаблятися зарано, бо наразі залишається протистояння між зимою і весною. Протягом найближчих кількох днів ймовірні опади змішаної фази саме в західних областях.

Погода на вихідні: сильні пориви вітру та похолодання

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