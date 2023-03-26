В Украину возвращается похолодание: когда ждать смены погоды

В Украине ожидается значительное понижение температуры воздуха в большинстве областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, на большей части территории Украины уже во вторник и среду ожидается значительное похолодание.

Во вторник, 28 марта, и в среду, 29 марта, в большинстве областей существенно снизится температура воздуха. А в западных областях это понижение произойдет уже в понедельник, 27 марта.

По прогнозу Диденко, почти по всей территории Украины дневная температура воздуха опустится до +2…+5 градусов Цельсия днем, а ночью ожидаются морозы.

Синоптик прогнозирует активный циклон, который принесет с собой сильный ветер и сильные осадки. Дождь, который может перейти в осадки в виде снега, в некоторых регионах будет зафиксирован налипание мокрого снега.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что пока расслабляться рано, потому что остается противостояние между зимой и весной. В течение ближайших нескольких дней возможны осадки смешанной фазы именно в западных областях.

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