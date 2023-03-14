Не расслабляемся: синоптик рассказала, какой будет погода до конца марта

В Украине за последние дни очень стремительно меняется погода. Тенденция близится к тому, что скоро будет преобладать плюсовая температура. Впрочем, сегодня ночью стабильно небольшой минус практически по всей территории страны.

В эфире телемарафона синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода во второй половине марта.

Такие динамические изменения синоптических процессов и являются прямой характеристикой марта — переходного сезона и именно переходного месяца. Как только завершилась календарная зима, начинается календарная весна., затем на несколько минут налетел снежный заряд, а затем снова выглянуло солнце. Такие погодные условия характеризуют весеннюю погоду: изменчивую, динамичную, с порывами ветра, когда происходит глобальная перестройка синоптических процессов с зимних в весенние", — пояснила синоптик.

По ее словам, "пока не расслабляемся", потому что сейчас остается противостояние между зимой и весной. Птуха говорит, что в ближайшие несколько дней вероятны осадки смешанной фазы именно в западных областях.

Так, в среду, 15 марта, очередной атмосферный фронт принесет на мероприятие понижение температуры: от +3 до +9°С в течение суток, а также дождь с переходом в мокрый снег. Впрочем, на большинстве территорий будет без осадков, возможен небольшой дождь в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской областях. Ночью в западных и северных областях местами могут быть порывы 15-20 м/с. В Киевской области почувствуется этот фронт в четверг.

Синоптики не говорит, что в дальнейшем фронт отходит. Поэтому уже второй декаде марта погода будет преимущественно без осадков. Активных атмосферных циклонов и фронтов до 20-х чисел не ожидается.

"Метеорологическая весна характеризуется средней суточной температурой несколько дней подряд выше 0°С. Непосредственно для каждой метеорологической станции должны быть зафиксированы эти показатели. Тенденция близится к тому, что скоро будет преобладать плюсовая температура, но сейчас ночью стабильно небольшой минус практически по всей территории Украины ", — подчеркнула Наталья Птуха.

Напомним, синоптики сообщали, что в Украине март будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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