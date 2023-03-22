Зима еще не думает отступать: синоптик ошарашила прогнозом погоды на конец марта

Со следующей недели, с 28-29 марта, в Украину вернется похолодание и даже ожидается снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Со следующей недели, ориентировочно от 28-29 марта, в Украину зайдет холодная воздушная масса. Начиная с западных областей, начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег", — написала она.

Впрочем, на этой неделе ожидается максимальная температура воздуха, а именно +12+18, а на западе местами до +20 градусов.

"23 марта осадки чтобы какие-то существенные — вряд ли, разве где-то облачность более плотная прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Ветер завтра будет юго-западный, небольшой или умеренный. В Киеве на Всемирный день метеоролога синоптики уже постараются сверхтепло погоду — завтра ожидается +15+17 градусов. Без существенных осадков. Ветерок с юго-запада", — проинформировала она.

В выходные, по словам Диденко, в Украине будет преобладать "теплая воздушная масса с периодическими дождями".

Напомним, по информации Укргидрометцентра, 23 марта в Украине осадки не прогнозируются. Местами будет туман. В регионах будет тепло. В Киевской области 23 марта облачно с прояснениями, а также без осадков.

Аномальная погода ночи столице.

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